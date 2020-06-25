إغماء طالب ثانوي عام أثناء امتحان الإنجليزي في أسيوط

تعرض طالب للإغماء أثناء أدائه امتحان اللغة الإنجليزية، داخل لجنة امتحان ثانوي عام بساحل سليم في محافظة أسيوط.

وجرى استدعاء الإسعاف، حيث نقل الطالب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مرفق الإسعاف بمديرية الصحة بأسيوط، إخطارا من رئيس لجنة امتحان مدرسة الثانوية للبنين بساحل سليم، إخطارا يفيد إصابة الطالب "مينا و ف" بحالة إغماء أثناء أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، حيث جرى نقله بسيارة الإسعاف للمستشفى.

يشار إلى أنّ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الثانوية العامة بأسيوط، بلغ ما يقرب من 27 ألفا و400 طالب يؤدون الامتحان في 94 لجنة، بينها لجنة بمدرسة المتفوقين وأخرى سجن ولجنة مكفوفين.