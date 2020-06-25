ضبط مرتكبى واقعة مقتل سيدة بمسكنها بالدقهلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية .. لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة ربة منزل بالشقة سكنها وبها آثار خنق حول الرقبة وسلامة منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها وإكتشاف زوجها سرقة (مشغولات ذهبية ، هاتف محمول) خاصين بالمجنى عليها .

فقد تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة شخصين (زوج المجنى عليها – عامل) .عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقرر المتهم الأول بوجود خلافات زوجية بينه والمجنى عليها ورغبته فى تطليقها ورفض أهليته ذلك فإتفق مع المتهم الثانى على إرتكاب الواقعة مقابل مبلغ مالى ، حيث قام المتهم الثانى بالدلوف لداخل مسكن المجنى عليه وأجهز عليها وخنقها فأودى بحياتها ، وأضاف المتهم الأول بقيامه بالإبلاغ عن إكتشافه سرقة بعض المشغولات الذهبية وهاتف المجنى عليها لإبعاد الشبهة الجنائية عنه وأن الواقعة بقصد السرقة ..

وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها .تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.