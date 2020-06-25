ضبط هارب محكوم عليه فى قضية إستيلاء على المال العام بالسجن 158 عام ورد مبلغ 44 مليون جنيه 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط المحكوم عليهم فى قضايا التعدى على المال العام

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تواجد محكوم عليه هارب (موظف "مفصول"- سبق إتهامه فى قضية "إستيلاء على المال العام" والمحكوم فيها بالسجن خمسة عشر عاماً وإلزامه برد مبلغ (أربعة وأربعون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصرى) وتغريمه مبلغ مماثل مع العزل مـن الـوظيفة بنطاق محافظة القليوبية.

وبإجراء التحريات تبين إختباء المذكور بإحدى الشقق السكنية بمدينة القناطر الخيرية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهدافه وأمكن ضبطه .

("أمن أسيوط" ضبط هارب محكوم عليه بإجمالى 160 سنة حبس)

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الإستثمار العقارى) والمحكوم عليه فى عدد (84) قضية (تبديد – شيك – إستيلاء) بإجمالى حبس (160 سنة و10 شهور) بدوائر قسمى شرطة أول وثان أسيوط ومركز شرطة ساحل سليم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.