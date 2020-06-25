استمرار حظر سرادقات العزاء وحفلات الأفراح وغلق صالات الجيم

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرار فتح بعض الأنشطة السبت المقبل من المقاهي والكافيهات والمطاعم لعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها لم يشمل فتح الصالات الرياضية مثل الجيم وصالات الأفراح ومحلات السايبر وسناتر الدروس الخصوصية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف قاسم لـ "الوطن" أن قرار الفتح لم يشمل تلك الأنشطة علاوة على استمرار حظر إقامة حفلات الأفراح و شوادر العزاء.

جدير بالذكر أن للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء قررت عودة النشاط التدريجي لبعض المنشآت التي تقدم الخدمات للمواطنين ومنها المطاعم والمقاهي في إطار عدد من المعايير والاشتراطات.

ووجهت وزارة التنمية المحلية المحافظين بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات بكل حزم وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات ابتداء من يوم السبت المقبل وتم الاتفاق على عدد من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح ومنها قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بتلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل.