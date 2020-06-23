وزير التنمية المحلية يتفقد محاور المطرية: نقلة كبيرة للمنطقة

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية وبعض المشروعات في منطقة المطرية، بحضور المهندس ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وقيادات الوزارة والمحافظة.

و توجه شعراوي وعبدالعال إلى سوق المطرية الجديد بمنطقة المسلة، والذي يجري الانتهاء من تجهيزه حالياً لنقل باعة الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك من سوق الخميس القديم إليه خلال الأيام القليلة المقبلة.

جرى متابعة أعمال التشطيبات النهائية بالسوق الجديد تمهيدًا لنقل الباعة، حيث يتضمن السوق نحو 769 باكية، وسيجري نقل الباعة الذين جرى حصرهم في المرحلة الأولى لللسوق الجديد وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منطقة المطرية والقضاء على الأسواق العشوائية بها وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين والإشغالات.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إلى عرض من نائب المحافظ، حيث يجري العمل حالياً على قدم وساق لسرعة الانتهاء من بعض الأعمال المرتبطة بالتشطيبات الجارية للسوق لنقل الباعة والذين تم حصرهم عن طريق لجنة جرى تشكيلها خلال شهر مايو الماضي، وضمت مسؤولي المحافظة ومديرية أمن القاهرة وبعض الجهات الآخرى.

وبلغ عدد الباعة بسوق الخميس نحو 572 بائعا، حيث سيجري مراعاة القيمة الإيجارية للباكيات لتكون بأسعار مناسبة وحسب مساحة الموقع، خاصة أن الحكومة تسعى لإنشاء سوق نموذجية وحضارية جديدة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه خصص بالتنسيق مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الباكيات بالمقر الجديد لسوق المطرية والذي يقام في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف، لافتا إلى أن المحافظة أسندت أعمال التشطيبات بالسوق الجديدة لإدارة الأشغال العسكرية، حيث جرى الانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

وقال شعراوي إنه جرى الاتفاق مع وزارة الاوقاف على بعض الاشتراطات الخاصة بعملية عقود الإيجار للباعة الذين سيتم نقلهم، ومن بينها أن يدفع الباعة قيمة الصيانة المطلوبة ويتم توريدها من المستأجرين لصالح المحافظة للقيام بأعمال الصيانة.

وأضاف الوزير أنه جرى الاتفاق أيضاً على تخفيض قيمة التأمين للمستأجرين من 3 أشهر إلى شهر واحد ، مضيفاً أن العقود تتضمن بأن يتم رفع عدادات المياه والكهرباء وفسخ التعاقد حال تأخر المستأجر عن سداد القيمة الايجارية لمدة 3 أشهر بعد إنذاره خلال شهر من تأخيره في دفع القيمة الايجارية، وأن يجري إبرام العقد لمدة ثلاث سنوات ويجدد مع المنتظمين في السداد.

ولفت الوزير إلى أنه اتفق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على أن يجري تركيب عدادات مياه مسبوقة الدفع لكل مستأجر على نفقته، ويجري تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع لكل ممر، لافتاً إلى أن المكان الجديد من المقرر أن يتم نقل كل الباعة الجائلين في المنطقة إليه خلال المرحلة المقبلة.

وأشار اللواء خالد عبد العال إلى أنه سيجري تخصيص أماكن للخدمات بالسوق الجديدة لخدمة الباعة الذين سيتم نقلهم، مع توفير مكتب لمتابعة العمل بالسوق ومنع أي مخالفات تحت إشراف المحافظة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وخلال الزيارة استمع شعراوي ومحافظ القاهرة لشكوى سيدة متضررة من إزالة الكشك الخاص بها في أعمال التطوير التي تتم بمنطقة المطرية، مؤكدة أن الكشك كان مصدر دخلها الوحيد لأسرتها.

ووجه شعراوي بفحص الشكوى ودراستها بالتنسيق مع محافظة القاهرة والحي، لبحث إمكانية تسليمها كشك في موقع آخر أو نقلها إلى موقع السوق الجديد الجاري نقل الباعة إليه.

وعقب ذلك تجول وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بالمنطقة المحيطة بالسوق الجديد، حيث تلاحظ وجود أعداد كبيرة من سيارات النقل والإشغالات.

ووجه شعراوي على الفور بمراجعة عقود تأجير بعض ساحات انتظار السيارات التابعة لحي المطرية المجاورة للسوق، ورفع كافة الإشغالات الموجودة في تلك المنطقة والسيارات المتهالكة من الطريق الخارجي للسوق والمؤدي إلى منطقة مجمع شركات البترول، خاصة في إطار أعمال التطوير الجارية وتنفيذ بعض المشروعات القومية ومن ضمنها مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمنطقة مسطرد.

كما وجه وزير التنمية المحلية باستمرار التنسيق والتعاون بين محافظتي القاهرة والقليوبية، للانتهاء من أعمال التطوير الجارية للمحاور المؤدية للمجمع الجديد، للانتهاء منها في التوقيات المحددة وسرعة إزالة الإشغالات والتعديات الموجودة في الشوارع المؤدية لتلك المنطقة بالتنسيق مع مديريات الأمن .

ومن جانبه وجه اللواء خالد عبدالعال، رئيس حي المطرية بالمتابعة المستمرة لإزالة الإشغالات الموجودة في المنطقة والبدء في حملات مكبرة لشرطة المرافق و المرور لرفع الإشغالات خاصة السيارات المتهالكة والقديمة في تلك المنطقة وتحقيق السيولة المرورية.

وقال عبدالعال، إن أعمال التطوير الجارية في المطرية من طرق ومحاور مرورية ستنقل المنطقة بالكامل نقلة كبيرة، خاصة مع الانتهاء من ربط الطرق الموجودة بالمطرية مع طريق "شبرا - بنها" الحر.

وعقب ذلك تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية في شارع مسطرد القديم المؤدي إلى مجمع شركات البترول، حيث يجري بالمنطقة أعمال توسعة للشارع وتطوير للطرق والمحاور المرورية المؤدية لمحور "شبرا - بنها" الحر .

ووجه وزير التنمية المحلية برفع جميع التراكمات ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمجمع، خاصة من أعمال النظافة والتجميل والإنارة والتشجير.

وطالب وزير التنمية المحلية، رئيس الحي، بضرورة الاستمرار في تحسين مستوى كل الخدمات التي تقدم للمواطنين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة من الشوارع أولًا بأول.