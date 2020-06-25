إنفوجراف.. "الإنتاج الحربي" تبرز مشاركتها في المشروعات التنموية

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، اليوم، عن أبرز مشاركاتها في المشروعات التنمية للدولة بمختلف القطاعات.

جاء ذلك ضمن تقرير صادر عن الوزارة، اليوم، تحت عنوان "6 سنوات من الإنجازات"، حول أهم إنجازات الوزارة وجهودها في دعم سياسة الدولة وخدمة الاقتصاد الوطني خلال الفترة من يوليو عام 2014، حتى يونيو 2020، وهي الفترة التي بدأت بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقاليد حكم البلاد.

وقالت الوزارة، في تقريرها: "وضعت الإنتاج الحربي على عاتقها مسؤولية إرساء قواعد لبناء نواة صناعية يُعتمد عليها للمشاركة في النهوض بالاقتصاد القومي والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية تحت شعار "صنع في مصر"، وتحقيق الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة للمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة".

وأضافت: "تمت المشاركة في تنفيذ 125 مشروعا قوميا وتنمويا بالدولة لصالح وزارات ومحافظات وهيئات الدولة المختلفة، بقيمة إجمالية بلغت 4334.92 مليون جنيه، وجاري استكمال تنفيذ 192 مشروعا بقيمة 25061.243 مليون جنيه".

وواصلت: "ففي مجال الكهرباء والطاقة تم تنفيذ 3 مشروعات بقيمة 93.08 مليون جنيه أهمها مشروع إنشاء شبكة كهرباء لمشروع الإسكان الإجتماعي بمدينة النهضة/ حي السلام ثاني، وتصنيع وتوريد محطات الطاقة الشمسية بقدرات مختلفة لمدينتي (برج العرب ، أسيوط)، وجاري العمل على الانتهاء من أعمال 7 مشروعات على رأسها تنفيذ خط نقل الكهرباء بطول 60 كم بين البستان ووادي النطرون جهد 220 ك.ف، وإقامة محطات طاقة شمسية بأسطح المباني بالعاصمة الإدارية الجديدة بقدرة 17.9 ميجا وات".

وأردفت: "وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم الاشتراك في تنفيذ 7 مشروعات بقيمة 191.94 مليون جنيه، وتعد أهم المشروعات المنفذة في هذا المجال منظومة تعداد السكان، ومراجعة وتحديث وأرشفة نماذج بيانات البطاقات للأسرة علي مستوي الجمهورية، وجاري الانتهاء من 6 مشروعات في هذا المجال أهمها إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، إنشاء وتطوير مكاتب البريد بالمحافظات، إنشاء منظومة لميكنة بيانات العقارات على مستوى الدولة، ميكنة وتشغيل منظومة تتبع الأدوية والمستحضرات الطبية".

وقالت الوزارة: "بينما تم في مجال الإنشاءات والمرافق تنفيذ 90 مشروعا بقيمة 1732.3 مليون جنيه على رأسها مشروعات إنشاء ورفع كفاءة الملاعب الرياضية والساحات ومراكز الشباب المتنوعة وحمامات السباحة والصالات الرياضية، وإنشاء ورفع كفاءة المنشآت الحكومة والأبنية التعليمية والمستشفيات والمعاهد الصحية بمختلف المحافظات، إلى جانب إنشاء الأسواق الحضارية بالمحافظات، ووحدات سكنية للأسر الأولي بالرعاية وتطوير الوحدات السكنية بالمناطق الخطرة، وجاري استكمال أعمال 127 مشروعا بذات المجال".

وواصلت: "وفي مجال التنمية المحلية تم تنفيذ 3 مشروع بقيمة 190.9 مليون جنيه، وهي إنشاء مصانع تدوير المخلفات، وتأهيل ورفع كفاءة المجازر الآلية (دواجن / ماشية) بالمحافظات، وكذا إنشاء الصوبات الزراعية، ويتم استكمال 6 مشروعات وأهم المشروعات المنفذة في هذا المجال تتمثل في إنشاء المفارخ السمكية، وإنشاء ورفع كفاءة خطوط تدوير المخلفات بمحافظات (الغربية، المنيا، سوهاج) في إطار خطة منظومة النظافة الجديد للعام المالي 2019/2020".

واستطردت: "أما في مجال الموارد المائية والري فقد تم تنفيذ 8 مشاريع بقيمة 476.84 مليون جنيه أهمها تشغيل آبار المياه بالطاقة الشمسية وتصنيع أنظمة الري الحديث (بالرش، بالتنقيط)، وبخلاف تلك المشروعات الهامة جاري استكمال أعمال 4 مشروعات على رأسها إنشاء محطات الخلط الوسيط من نهايات المصارف للترع، تأهيل ورفع كفاءة قناطر إسنا، بالإضافة إلى تأهيل منظومة حقن السيليكات بالسد العالي وخزان أسوان".

وواصلت: "وفي مجال تمهيد ورصف الطرق بالمحافظات المختلفة تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقيمة 1599.17 مليون جنيه، كما يتم استكمال تنفيذ أعمال 26 مشروعا".

وتابعت: "وفي مجال السياحة والآثار تم تنفيذ 7 مشروعات بقيمة 32.62 مليون جنيه أهمها تصنيع الأنظمة الأمنية للمتاحف والمنشآت الآثرية، وتصنيع العجلات الحربية لنقل المومياوات لمتحف الحضارة، وجاري العمل على الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات منها تصنيع وتوريد أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية وإنشاء محطات طاقة شمسية للمنشآت".

وأردفت: "وفي مجال الزراعة وإستصلاح الأراضي يتم استكمال 3 مشروعات أهمها إنشاء منظومة حصر الحيازات الزراعية، تصنيع وتوريد المعدات الزراعية (السطارات – مجففات الذرة )، كما يتم استكمال تنفيذ 3 مشروعات في مجال النقل والمواصلات بقيمة 1133 مليون جنيه".

وواصلت: "وتتمثل أهم المشروعات المنفذة في تطوير مزلقانات السكك الحديدية من خلال تنفيذ أعمال (مدنية/كهروميكانيكية)، تطوير ورفع كفاءة محطات السكك الحديدية وأرصفتها، إلى جانب مشاركة "الإنتاج الحربي" في تنفيذ برنامج توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر وتحويل السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار الي الغاز الطبيعي بالتعاون مع وزارات وهيئات الدولة المعنية، حيث كان للإنتاج الحربي السبق في تدشين مشروع توطين تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر اعتبارا من 29/10/2019 بالتعاون مع كبرى الشركات الصينية "فوتون"، ومخطط الإنتهاء من إقامة المصنع المخصص لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية بالإنتاج الحربي بالتعاون مع إحدى الشركات الأمريكية "أريزون" بنهاية عام 2020".