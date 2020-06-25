أمين صندوق الصحفيين يعلن شفائه من كورونا: تجربة صعبة ومؤلمة
كتب:
أحمد البهنساوى
02:16 م | الخميس 25 يونيو 2020
أعلن حسين الزناتي، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، ورئيس تحرير مجلة علاء الدين بالأهرام، تمام شفائه من فيروس كورونا، وقال في تصريح له، اليوم الخميس: "الحمد لله أظهرت نتيجة المسحة الأخيرة التي خرجت نتيجتها اليوم أنها سلبية، وأنني تعافيت من كورونا التي لازمتني منذ اكتشافها مع بداية هذا الشهر، واستمرت رحلة العلاج هذه الأسابيع، قضيت فيها داخل المستشفى أكثر من إسبوعين".
وأضاف الزناتي في بيان له أنه لن ينسى طوال حياته، هذا الالتفاف الكبير من كل الزملاء والأصدقاء والأهل الذين تضرعوا إلى الله لشفائه، مشيرا إلى أنه قد واجه في منتصف العلاج أوقاتا صعبة، وغلبة للفيروس على جسده، لكن إرادة الله التي أحاطتها دعوات كل المحبين له قد حفظته، وأعادت له الحياة من جديد.
وأكد الزناتي على أن الإصابة بكورونا تجربة صعبة ومؤلمة تستحق من الجميع أن يعتد كثيرا بتجنبها، وأن يأخذوا ذلك مأخذ الجد، وأن الإهمال في تجنبها باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لايساوى أبدا الإصابة بها.
وأشار الزناتي إلى أنه سيعاود نشاطه وعمله من الأسبوع المقبل ويعود لممارسة دوره كأمين للصندوق بنقابة الصحفيين ورئاسة تحرير مجلة علاء الدين التي سيصدر عددها الجديد مع بداية يوليو، معربا عن امتنانه مجددا وتقديره وشكره لكل من وقف إلى جانبه، وكان معه بفعله وقلبه من كل الزملاء في رحلة العلاج، خاصة الكاتب الصحفى كرم جبر الذي كان يتولى رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، لما قام به من دورلتوفير العلاج له داخل المستشفى عبر الهيئة، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام الذي لم يتوانى في تقديم كل ما يستطيع من بداية رحلة العلاج إلى نهايتها.
وفي نهاية بيانه قال الزناتي إن ما رآه من مشاعر طيبة ودعوات مخلصة، وحب حقيقي من كل الزملاء الصحفيين في هذه التجربة، وطوال فترة مرضه تجعله باقيا على عهده بأن يكون دائما في خدمتهم أينما كان موقعه، وأن هذه الخدمة الواجبة عليه هي شرف مابعده شرف، وتاج فوق رأسه أن يقوم بها لزملاء يقدرون من يسعى لأن يكون مخلصا معهم فيما يقدمه لهم.