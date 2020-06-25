أمين صندوق الصحفيين يعلن شفائه من كورونا: تجربة صعبة ومؤلمة

أعلن حسين الزناتي، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، ورئيس تحرير مجلة علاء الدين بالأهرام، تمام شفائه من فيروس كورونا، وقال في تصريح له، اليوم الخميس: "الحمد لله أظهرت نتيجة المسحة الأخيرة التي خرجت نتيجتها اليوم أنها سلبية، وأنني تعافيت من كورونا التي لازمتني منذ اكتشافها مع بداية هذا الشهر، واستمرت رحلة العلاج هذه الأسابيع، قضيت فيها داخل المستشفى أكثر من إسبوعين".

وأضاف الزناتي في بيان له أنه لن ينسى طوال حياته، هذا الالتفاف الكبير من كل الزملاء والأصدقاء والأهل الذين تضرعوا إلى الله لشفائه، مشيرا إلى أنه قد واجه في منتصف العلاج أوقاتا صعبة، وغلبة للفيروس على جسده، لكن إرادة الله التي أحاطتها دعوات كل المحبين له قد حفظته، وأعادت له الحياة من جديد.

وأكد الزناتي على أن الإصابة بكورونا تجربة صعبة ومؤلمة تستحق من الجميع أن يعتد كثيرا بتجنبها، وأن يأخذوا ذلك مأخذ الجد، وأن الإهمال في تجنبها باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لايساوى أبدا الإصابة بها.

وأشار الزناتي إلى أنه سيعاود نشاطه وعمله من الأسبوع المقبل ويعود لممارسة دوره كأمين للصندوق بنقابة الصحفيين ورئاسة تحرير مجلة علاء الدين التي سيصدر عددها الجديد مع بداية يوليو، معربا عن امتنانه مجددا وتقديره وشكره لكل من وقف إلى جانبه، وكان معه بفعله وقلبه من كل الزملاء في رحلة العلاج، خاصة الكاتب الصحفى كرم جبر الذي كان يتولى رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، لما قام به من دورلتوفير العلاج له داخل المستشفى عبر الهيئة، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام الذي لم يتوانى في تقديم كل ما يستطيع من بداية رحلة العلاج إلى نهايتها.

وفي نهاية بيانه قال الزناتي إن ما رآه من مشاعر طيبة ودعوات مخلصة، وحب حقيقي من كل الزملاء الصحفيين في هذه التجربة، وطوال فترة مرضه تجعله باقيا على عهده بأن يكون دائما في خدمتهم أينما كان موقعه، وأن هذه الخدمة الواجبة عليه هي شرف مابعده شرف، وتاج فوق رأسه أن يقوم بها لزملاء يقدرون من يسعى لأن يكون مخلصا معهم فيما يقدمه لهم.