ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أنّ 3 أشخاص (أمين خزينة بشركة إستيراد وتصدير، سيدة "لها معلومات جنائية"، سائق - مقيمين بالجيزة والقاهرة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك والمصارف المعتمدة بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون، واتخاذهم من "محل تجاري" كائن بدائرة قسم شرطة عابدين مكانا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تعاملهم بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزتهم (1470000 جنيه مصري، 155347 دولار أمريكي، ماكينة عد نقود، جهاز حاسب آلي محمول "لاب توب" – 3 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين)، وبفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع.

وبمواجهتهم أقروا بممارسة نشاطهم لصالح أحد الأشخاص "محدد جار ضبطه"، وأنّ المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي.