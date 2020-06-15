يوميات كورونا بالمغرب العربي.. تونس تنتصر على الوباء وموريتانيا تستعد

اقترب عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، من 8 ملايين إصابة فيما وصل إجمالي الوفيات 433.193، بينما بلغت حالات الشفاء منه 4.068.086 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كما انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

وفي تونس، أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أمس الأحد، الفوز في معركة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد رفع الحجر الصحي في كامل أنحاء البلاد.

وقال الفخفاخ في حوار له في وسائل إعلام تونسية: "يمكننا القول اليوم إننا ربحنا المعركة. يجب أن نقول هذا ونفتخر به ونحافظ عليه بالوقاية والتباعد".

إصابات المغرب تقترب من 9 آلاف حالة

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، رصد 42 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8734 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقالت الوزارة المغربية، في بيان، إن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، بلغ حوالى أربعين ألفا.

وأضافت الصحة المغربية، أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة، ليظل إجمالي عدد الوفيات عند 212 حالة، كما تم تسجيل 29 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي تعافت من الجائحة إلى 7725 حالة.

من جانبه، أصدر العاهل المغربى الملك محمد السادس تعليمات بإرسال مساعدات طبية إلى عدة دول إفريقية، لدعم اجرائاتها التى تهدف إلى التصدي لجائحة كورونا المستجد.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الأحد، تسجيل حالتي وفاة و9 إصابات جديدة بكورونا المستجد، فضلاً عن تسجيل 3 حالات شفاء من الوباء.

وأوضح المركز الليبي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية "وال"، أنه استلم 830 عينة موزعة على عدد من المدن الليبية، مشيرا إلى أن النتائج شملت 821 عينة سالبة، و9 عينات موجبة منها 3 حالات جديدة، و6 مخالطين.

وأشار المركز الليبي، إلى أن العينات السالبة شملت 3 حالات للشفاء ليرتفع الإجمالي إلى 62 ، فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى 8 حالات.

موريتانيا: لدينا خطة لمواجهة كورونا والسيطرة على الوضع

وفي موريتانيا، قال رئيس الوزراء الموريتاني المهندس إسماعيل ولد الشيخ سيديا، إن بلاده لديها خطة لمواجهة كورونا المستجد كفيلة بالسيطرة على الوضع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضاف سيديا، في تصريحات بثتها الإذاعة الموريتانية فجر أمس الأحد، أنه "لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية"، مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه القوات المسلحة ووزارة الصحة، مؤكدا استفادة 168 ألف أسرة موريتانية من برنامج حكومي يستهدف الطبقات الهشة بعد استفادة 30 ألف أسرة أخرى قبل فترة، ضمن جهود مكافحة كورونا المستجد.