رئيس مصر للطيران: استئناف تحديث أسطول الطائرات في يوليو المقبل

كشف الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، أن الشركة ملتزمة بسداد أقساط ومستحقات والتزاماتها، مشيرًا إلى أن "مصر للطيران" سددت القروض الخارجية بالكامل.

وأضاف زكريا، خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سيتم البدء في تسلم 7 طائرات جديدة بداية من الشهر المقبل، وذلك ضمن صفقة الطائرات التي كانت الشركة قد تعاقدت عليها خلال العام الماضي.

وأشار زكريا إلى أنه تم تأجيل دفع إيجارات الطائرات الموجودة لدى الشركة لنحو 3 شهور، والبعض منها لمدة 6 شهور لحين انتهاء جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في إرجاء صفقات تسلم الطائرات الجديدة.

وتابع زكريا، جرى تأجيل استلام الطائرات الجديدة التي تم التعاقد عليها بالفعل، ونبدأ في استلامها تباعا بداية من الشهر المقبل، موضحا أن أسعار التذاكر لن تزيد، لأنه لن يكون هناك تباعد داخل الطائرات كما أشاع البعض، مشيرًا إلى وجود حزمة عروض لتحفيز السياحة، وتنشيط حركة الطيران خلال الفترة القادمة، لزيادة حجم الإقبال، وتساهم في خفض سعر التذاكر.