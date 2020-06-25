الكهرباء: قيمة زيادة بدل الإنارة للعاملين مناسبة

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، إن قيمة بدل الإنارة للعاملين مناسبة حتى الآن نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا وحالة التوقف منذ بداية شهر مارس الماضي.

كان عدد من العاملين بالشركات طالبو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بزيادة بدل الإنارة وأن يتم زيادته مع زيادة أسعار الكهرباء كل سنة بدلًا من إعفائهم من دفع فواتير الكهرباء بعد زيادة الأخيرة للتعريفة على جميع شرائح المستخدمين.

وأوضح العاملون أنهم يتأثرون بزيادة تعريفة الكهرباء مثل أي مواطن آخر ما يجعل قيمة بدل الإنارة التي تعطي للعاملين داخل القطاع تحتاج إلى زيادة لمواكبة زيادة التعريفة الأخيرة نظرًا لارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية التي أضافت أعباءً جديدة.