وفاة ممرضة في أسوان متأثرة بإصابتها بكورونا

توفيت زينب عبدالله نجار، ممرضة بمستشفى التأمين الصحي في محافظة أسوان، اليوم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى أسوان التخصصي.

وخيمت حالة من الحزن على زملاء الفقيدة، وسط تواجد قيادات وزارة الصحة ونقابة التمريض بمستشفى عزل أسوان.

ونعت نقابة التمريض بأسوان الفقيدة، في بيان لها، جاء فيه "تنعي نقابة التمريض الفرعية بأسوان برئاسة محمد جمال، شهيدة الكورونا من هيئة التمريض من مستشفى التأمين الصحي بأسوان، الممرضة زينب عبدالله نجار، إنِا لَلَهّ وٌإنِ أّلَيِّهّ رأّجّـعٌوٌنِ، اللهم ارحمها واغفر لها واجعل مرضها شفيعاً لها واسكنها فسيح جناتك العليا يا رب العالمين".