ماليزيا تشيد بقرار السعودية إقامة مناسك الحج بأعداد محدودة

رحبت ماليزيا، بقرار السعودية إقامة مناسك حج هذا العام بعدد محدود جدا للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من المسلمين المقيمين داخل المملكة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وذكرت وزارتي الخارجية والشؤون الإسلامية الماليزيتين، في بيان مشترك، أنّ ماليزيا تؤيد قرار المملكة كامل التأييد، إذ يجسد مدى حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ووزارة الحج والعمرة، بالمسلمين في جميع أنحاء العالم، وضمان أدائهم لمناسك الحج بسلامة وأمان؛ تبعا لمتطلبات الصحة العامة العالمية، وتوافقا لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة وهو "حفظ النفس".