أهالي قورته بنصر النوبة بأسوان يتضررون من إلقاء نفايات طبيبة خطرة

اشتكى أهالي قرية قورته بنصر النوبة شمال شرق محافظة أسوان، من تراكم كميات هائلة من النفايات الطبية الخطرة مجهولة المصدر عند مداخل ومخارج القرية، وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا للأهالي من نقل الأمراض والأوبئة.

وطالب علاء حسن حامد من أهالي قرية قورته، بتدخل وزراء البيئة والتنمية المحلية ومحافظ أسوان ورئيس مدينة ومركز نصر النوبة، كلا في موقعه بتحمل مسئولياته تجاه ما يحدث، لأنه تم مشاهدة عدد من السيارات القادمة من خارج مركز نصر النوبة، حيث تقوم بإلقاء نفايات المستشفيات بين قريتي قورتة أول وقورتة ثان بنصر النوبة، مؤكدا أن الوضع أصبح كارثيا بمعني الكلمة، نظرا لخطورة هذه النوعية من المخلفات الطبية على الأهالي في نقل الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا.

وقال سري عبد الحافظ من الأهالي وأحد مقدمي الشكوي، أنه في وقت وجيز تحول الطريق بين قريتي قورته أول وثاني إلى مقلب للقمامة يجمع ما بين النفايات الطبية الخطرة المجهولة المصدر، وتراكمات القمامة القادمة من قري نصر النوبة، كاشفا في الوقت ذاته عدم تحميل مجلس قوري قرية قورته أي مسئولية لما يحدث، في إلقاء القمامة، والنفايات الطبية، مطالبا بتدخل المسئولين للوصول إلي حقيقة هذه النفايات حرصا علي سلامة الأرواح.

من جهتها أكدت الوحدة المحلية لمركز نصر النوبة بأسوان، في بيان صدر عنها اليوم بشأن المخلفات الطبية بقرى قورته، أنه تم تكليف مجلس قروي قورتة لمعاينة الموقع وإعداد تقرير عنه، ورصد أي سيارات جديدة تقوم بإلقاء النفايات الطبيبة والإبلاغ عنها فورا.