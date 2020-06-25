حبس عاطل عامين لتهريبه عمالا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية

قضت محكمة جنايات بني سويف بحبس عاطل، عامين، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، في القضية رقم 10168، لسنة 2018، لتهريبه عدد من المواطنين بطرق غير شرعية إلى دولة ليبيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالهادي محمد خليفة، وعضوية المستشارين خالد أحمد حسن، ووائل شعبان حافظ، وسكرتارية جمال أحمد عبدالله.

وترجع القضية إلى عام 2018، عندما قام "فتح الله. ع . ع" والمقيم محافظة المنيا، مع آخر مجهول، بتهريب مجموعة من الشباب بطريقة غير مشروعة من مصر إلى دولة ليبيا عبر المدقات والدروب الصحراوية غير المعدة للسفر، معرضًا حياة 4 شباب للخطر واختطافهم من قبل جماعة غير شرعية.