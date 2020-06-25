تتضمن المنصورة وبورسعيد.. أحدث الفنادق الحاصلة على الشهادة الصحية

تسلم مجموعة من الفنادق، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، بعد التأكد من استيفائها لضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

إذ نشرت وزارة السياحة والآثار المصرية عبر موقعها الالكتروني قائمة بأحدث الفنادق التي حصلت على شهادة العلامة الصحية وهي على النحو التالي:

فنادق القاهرة

- فندق كمبنسكي النيل Kempinski Nile Hotel.

- فندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي القاهرة Royal Maxim Palace Kempinski.

- فندق هلنان Helnan International Hotels.

- فندق لو ميريديان مطار القاهرة Le Meridien Cairo Airport.

- فندق هوليداي إن Holiday Inn An IHG Hottel.

- فندق انتركونتيننتال Intercontinental Semiramis.

- فندق هورس هاوس Horus House Hotel.

- فندق فور سيزونس Four Seasons Hotel Cairo at Nile Plaza.

فنادق الجيزة

- فندق بيراميدز بارك Pyramids Park Resort Cairo.

- فندق بيراميدز هوتيل Pyramids Hotel.

- فندق سلمى Salma Hotel.

- فندق The Oasis Hotel.

فنادق الأقصر

- فندق وينتر بالاس Winter Palace Luxor.

فنادق أسوان

- فندق أولد كتراكت Old Cataract Aswan.

فنادق البحر الأحمر

- فندق ذا كاسكاديس The Cascades hotel.

- منتجعات شيراتون سوما باي Sheraton Soma Bay Resort.

- منتجعات مينا مارك بيتش ريزورت Minamark Beach Resort.

- منتجعات مارلين إن Marlin Inn Beach Resort.

- فنادق إمبريال شمس Imperial Shams.

- فندق صن وينج Sunwing Waterworld.

فنادق جنوب سيناء

- منتجعات إيبروتيل Iberotel Hotel.

- فندق فالكون Falcon Hotels Sharm El-Sheikh.

- فندق دايف إن ريزورت Dive Inn Resort.

- منتجعات ﭼاز بيلفيدير Jaz Belvedere.

- منتجعات جاز فنارة ريزورت Jaz Fanara Resort.

- فندق إيبروتيل Iberotel Palace.

- منتجع ماريتيم جولي فيل Maritim Jolie Ville Golf & Resort Sharm El Sheikh.

- فندق هالومي ريزورت Halomy Resort.

- فندق سي بيتش Sea Beach.

- فندق تركواز Turquoise Beach Hotel.

- فندق أمواج Amwaj Oyoun Resort & Casino - Sharm El Sheikh.

- فندق إيدن روك Eden Rock.

- فندق مونت كارلو Monte Carlo Sharm Resort.

فنادق المنصورة

- فندق مكة Makkah Hotel.

- فندق مارشال الجزيرة Marshal El Gezirah Hotel.

- فندق مارشال Marshal Hotel.

فنادق بور سعيد

- فندق دو لا بوست De La Poste Hotel.

- فندق بانوراما هوتيل Panorama Hotel.

- فندق ريستا Resta Port Said Hotel.

- فندق Eatabe Port Said Hotel.

- فندق نيو كونتيننتال New Continental Port Said Hotel.

- فندق هوليداي Holiday Hotel.

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