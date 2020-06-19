لو عايز تصيف.. أسعار فنادق مطروح الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

تسلم عدد من الفنادق بمختلف المحافظات، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لضوابط السلامة الصحية، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وتستعرض "الوطن" أسعار الفنادق التي تسلمت الشهادة الصحية الخاصة بها في محافظة مطروح، كالتالي:

فندق جاز ألماظة: يصل متوسط سعرالغرفة لفردين 6000 جنيه في الليلة الواحدة.

فندق سيزار باي: يصل متوسط سعر الغرفة لفردين 4500 جنيه في الليلة الواحدة.

فندق بورتو مارينا العلمين: يصل متوسط سعر الغرفة لفردين 3200 جنيه في الليلة الواحدة.

فندق بل فيو مرسى مطروح: يصل متوسط سعر الغرفة لفردين 3900 جنيه في الليلة الواحدة.

فندق جاز كريستال: يصل متوسط سعر الغرفة لفردين 6000 جنيه في الليلة الواحدة.

فندق سيدي عبدالرحمن العلمين: يصل متوسط سعر الغرفة لفردين 10000 جنيه في الليلة الواحدة.

فندق كارولز بوريفاج: يصل متوسط سعر الغرفة لفردين 6500 جنيه في الليلة الواحدة.

فندق البوسيت: يصل متوسط سعر الغرفة لفردين 3200 جنيه في الليلة الواحدة.

فندق نجرسكو: يصل متوسط سعر الغرفة لفردين 16000 جنيه في الليلة الواحدة.

يُذكر أن وزارة السياحة والآثار، أهابت بالمواطنين وشركات السياحة، قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.