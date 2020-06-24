29 مدينة.. مصر للطيران تعلن جداول تشغيل رحلات يوليو المقبل

أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" استئناف رحلاتها إلى عدة وجهات، وإتاحة الحجز على الرحلات لجميع المواطنين الراغبين في السفر، بعد قرار وزير الطيران المدني محمد منار، بعودة حركة الطيران وفتح المطارات المصرية في الأول من شهر يوليو المقبل.

وفيما يلي جدول الرحلات الدولية التي سوف تسيرها شركة مصر للطيران:

1- الرحلات التي ستبدأ خلال الفترة 1 يوليو - 7 يوليو:

أبوظبي، دبي، الشارقة، أديس أبابا، أمستردام، أثينا، بيروت، برلين، بروكسيل، بودابست، كوبنهاجن، إربيل، فرانكفورت، اسطنبول، لندن، ميلان، ميونيخ، نيويورك، باريس، فيينا، واشنطن، وتورونتو.

2- الرحلات التي ستبدأ خلال الفترة 8 يوليو - 14 يوليو:

بغداد، دار السلام، جوانزو، وجنيف.

3- الرحلات التي ستبدأ من 15 يوليو:

برشلونة، دار السلام، ومدريد.

وأكدت الشركة، أنه سيجري الإعلان عن باقي الوجهات تباعا، وفقا لموافقة السلطات المعنية بكل دولة، مع الحرص على اتخاذ جميع التدابير الوقائية.

وطالبت الشركة، العملاء الذين قاموا بالحجز قبل 15 يونيو الجاري، مراجعة تأكيد حجوزاتهم للرحلات الدولية المجدولة في الفترة من 1 يوليو إلى 15 سبتمبر 2020.