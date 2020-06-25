محافظ السويس: الموافقة على استكمال البناء لعدد من العقارات الخاصة 

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماعا باللجنة المشكلة لمراجعة تراخيص البناء برئاسة الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة واللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن وأعضاء اللجنة لاتخاذ القرار في الملفات التي تم حصرها علي الطبيعة خلال الاسبوع من قبل الاحياء للمباني الصادر لها تراخيص سابقة قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020 للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية.

واستعرض مديرو الإدارات الهندسية والتنظيم بالاحياء عدد الملفات التي تم حصرها خلال هذه الاسبوع للعقارات الخاصة التي صدرت لها تصاريح بالبناء وتم ايقاف لمراجعة طبقا للقرار .ووافق اللجنة علي استمرار اعمال البناء لعدد من الملفات علي مستوي احياء السويس التي استوفت الاشتراطات البنائية وسلامة التراخيص المستخرجة.

وأشار صقر إلى أن اللحنة وافقت علي استكمال اعمال البناء لعدد من العقارات الخاصة للتيسيرعلي المواطنين وانعاش حركة البناء والتعمير وعودة العمالة الموقتة.وكلف المحافظ الاحياء باستكمال مراجعة وحصرالملفات للمباني الخاصة ، كذلك متابعة اعمال البناء للعقارات التي تم الموافقة لها وتحويل عدد من الملفات للجنة استشارية هندسية للبت فيها ، كما وافقت اللجنة علي التصالح لعدد من الملفات المقدمة طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

كذلك حصر اعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة والتاكيد علي مراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات . في الاجتماع شدد صقر علي رؤساء الاحياء بسرعة انهاء هذه الاعمال خلال اسبوع واحد علي ان تنعقد اللجنة اسبوعيا لسرعة الموافقة علي استكمال اعمال البناء للعقارات لمن يثبت سلامة التراخيص والاشتراطات البنائية وموافقة اللجنة عليها ، وازالة المباني المخالفة التي لم تستوفيت الاشتراطات.

حضر الاجتماع كلا من ممثلي شعبة العمليات والشعبة الهندسية بقيادة الجيش الثالث الميداني ورؤساء الاحياءونقابة المهندسين وجامعة السويس ومديرية الاسكان والتخطيط العمراني ومديري التنظيم بالاحياء والتفتيش الفني علي اعمال البناء .