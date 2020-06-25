ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة.. ولادة ومشاجرة و16 حالة غش وإسعاف 17

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الثانوية العامة، صباح اليوم، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019-2020، في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي 619 ألفًا و221 طالبا/ طالبة داخل 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وأدي 577 ألفا و503 طالبا/طالبة امتحان اللغة الإنجليزية، و22ألفا و223 طالبا/ طالبة امتحان اللغة الفرنسية، و19 ألفا و495 طالبا/طالبة امتحان اللغة الألمانية.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية)، بإجمالي 709 طلاب في عدد من لجان الجمهورية، كما أدى طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية) بإجمالي 227 طالبا.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، وأدوات التعقيم.

وأشار حجازي، إلى أنه تم اليوم البدء في تصحيح كراسات إجابة مادة اللغة العربية التي قام الطلاب بأدائها يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 16 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("العبور" و"بنها" و"الخانكة" بمحافظة القليوبية، و"باب الشعرية" بمحافظة القاهرة، و"شرق المنصورة" بمحافظة الدقهلية، و"الدلنجات" بمحافظة البحيرة، و"بني سويف" و"إهناسيا" بمحافظة بني سويف، و"فاقوس" بمحافظة الشرقية، و"العمرانية" بمحافظة الجيزة، و"أسوان" بمحافظة أسوان، و"غرب الإسكندرية" و"العامرية" بمحافظة الإسكندرية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما تمّ رصد حدوث شجار بين طالبين بلجنة مدرسة كفر الشيخ التجارية بنين بإدارة شرق كفر الشيخ قبل بدء الامتحان، مما أسفر عن إصابة الطالب (أ.م.ع.م) بجرح سطحي بسيط وتم إجراء الإسعافات الأولية له والسماح بتأدية الامتحان بعد تقدير حالته الصحية والتأكد من أن الإصابة لن تعوقه عن تأديته للامتحان، وتم استدعاء الأمن داخل فناء المدرسة والتوجيه بزيادة الأمن الإداري داخل اللجنة وتم استبعاد رئيس اللجنة لتقاعسه عن أداء واجباته الوظيفية.

كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 14 طالب و3 مراقبين بمحافظات (الأقصر، جنوب سيناء، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، دمياط، قنا، البحيرة، الغربية، مطروح) وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.

وتم استبعاد (ف.ع.م) رئيس لجنة مدرسة عبد السلام عارف بإدارة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية وذلك لعدم التزامه بدخول الطلاب في الساعة الثامنة صباحًا، كما تم استبعاد رئيس لجنة جرجا الثانوية بنين بمحافظة سوهاج، بسبب حدوث بعض التجاوزات في اللجنة.

وتم الإبلاغ عن حالة ولادة لطالبة منازل بلجنة مدرسة زياد بكير التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلي المستشفى ولها الحق في دخول امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

التعليم تشكر المحافظين ومديري المديريات والأمن لتعاونهم في تطبيق تدابير كورونا: هذا ما عهدناه عليكم

ووجهت وزارة التعليم، الشكر للمحافظين ومديري المديريات والجهات الأمنية علي تعاونهم الذي ظهر اليوم، والالتزام بالتنظيم أمام اللجان وتوزيع أدوات التعقيم علي الطلاب وكذلك التزام الملاحظين بارتداء الكمامات وواقي الوجه، كما شكرت المعلمين على المجهود الذي يقومون به في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، مؤكدة أن "هذا ما عهدناه عليهم".

جدير بالذكر، أنَّ يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (مكفوفين) امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى)، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) و مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.