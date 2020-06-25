المخرج بابلو لارين يناقش حال السينما بعد كورونا ضمن فعاليات "كان"

يظهر اليوم المخرج والمنتج وكاتب السيناريو الشيلي بابلو لارين، لايف على الهواء مباشرة عبر الصفحة الرسمية لمهرجان كان السينمائي بموقع فيس بوك، في تمام السادسة مساء، ضمن فعاليات سوق "كان" الافتراضي.

ويناقش بابلو لارين، "حال السينما بعد الوباء"، وسيكون معه في المحادثة إيف كيكريل المنتج والرئيس التنفيذي لشركة "موبي".

وولد بابلو لارين عام 1976 في شيلي، وأنتج 27 فيلما، وكتب 7 وأخرج أكثر من 15 عملا، أولها عام 2001، بعدما أخرج فيلمه القصير Sal Disfruta: Come y Disfruta، وفي عام 2006 أخرج فيلم Fuga.

وترشح بابلو لارين لعدد من الجوائز، وحصد جائزة الدب الفضي من مهرجان برلين السينمائي عن فيلم El Club عام 2015، وحصد جائزة C.I.C.A.E. من مهرجان كان السينمائي عن فيلم NO عام 2012.

ويأتي ذلك ضمن سوق أفلام كان "أون لاين" والذي بدأ يوم 22 الشهر الحالي وينتهي غدا، ويجمع أكثر من 8500 مشارك. ويتم تشغيل أكثر من 1200 عرض على الإنترنت ليتمكن المشاركون من الاستمتاع بها، وتتوفر حقوق شراء 2300 فيلم روائي طويل.

ويوفر سوق "كان" فرصًا لحضور أكثر من 150 حدثًا، ومحادثات نقاشية رئيسية، واجتماعات سريعة، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الحصرية من مؤلفي الأفلام والموسيقيين.

ويهدف الإصدار هذا العام إلى الاستمرار في دعم صناعة السينما الدولية ومحترفيها.