مسؤول كوري جنوبي يعلن استعداده لزيارة الشمال: لا مانع من التواصل

اقترح عمدة العاصمة الكورية الجنوبية سيول، اليوم، إجراء محادثات مع كوريا الشمالية بشأن التحكم في الأمراض والوقاية منها في ظل تفشي وباء كورونا في العالم.

وقال عمدة سيول، بارك وون–سون، إن "بلاده قامت بمشاركة خبرتها في احتواء المرض والمستلزمات الطبية الضرورية ليس فقط مع المدن الشقيقة، ولكن حتى مع مدن أخرى حول العالم. لذا، لا سبب يمنعنا من التواصل مع كوريا الشمالية الشقيقة"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف بارك أنه مستعد لزيارة كوريا الشمالية في أي وقت، مشيرا إلى أن حكومة مدينة سيول أصبحت مؤخرا أول بلدية في البلاد تحصل على إعفاء من العقوبات الدولية على إرسال الإمدادات الطبية المضادة للفيروسات إلى كوريا الشمالية.

وحث العمدة كوريا الشمالية على الاستجابة على نحو إيجابي لمبادرة المدينة لاستضافة الألعاب الأولمبية لصيف 2022 على نحو مشترك في سيول وبيونغ يانغ، معتبرا أنها خطوة قد تساعد في تحقيق "سلام دائم" في شبه الجزيرة الكورية.

وتابع بارك إن "البعض قد ينتقد هذه الفكرة قائلا إنها بعيدة المنال في ظل الظروف الحالية، بيد أنه في مثل هذا الوقت الذي تتنامى التوترات فيه، علينا الحديث أكثر عن الألعاب الأولمبية"، وأشار إلى مساهمة ألعاب بيونج تشانج الأولمبية الشتوية في تطوير العلاقة على نحو درامي بين الكوريتين.

وتأتي تصريحات عمدة سيول بعد ارتفاع حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وصفت بيونغ يانغ سيول بـ"العدو"، وقطعت جميع خطوط التواصل بين الكوريتين، بالإضافة إلى تفجير مكتب الاتصال المشترك الذي تم افتتاحه بمدينة كيسونج الحدودية.