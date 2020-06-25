بيتر ميمي ينشر صورته مع كريم عبدالعزيز: الاختيار 2.. رمضان 2021

نشر المخرج بيتر ميمي صورة عبر حسابه على إنستجرام، مع الفنان كريم عبدالعزيز، معلقا: "الاختيار2.. رمضان 2021، إنتاج تامر مرسي تأليف هاني سرحان".

كما نشر السيناريست هاني سرحان صورة لمسلسل الاختيار 2 عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: "مسلسل الاختيار 2 رمضان 2021 إن شاء الله، إنتاج سينرجي وإخراج بيتر ميمي، دعواتكم".

يذكر أنّه مع نهاية شهر رمضان الماضي أعلنت قناة on، عرض الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي جسد الجزء الأول منه، قصة حياة الشهيد أحمد منسي، في السباق الرمضاني المقبل لعام 2021.

وحظي مسلسل الاختيار بنسب مشاهدة مرتفعة في موسم دراما رمضان الماضي، وتناول حياة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي استشهد على أيدي التكفيريين في كمين مربع البرث بمدينة رفح عام 2017.