توصيلة وكمامة مجانا.. مبادرة أهالي قرية ببنها لطلاب الثانوية العامة

بالتزامن انطلاق ماراثون الثانوية العامة، في ظل ظروف الوباء الحالية، اتفق العشرات من شباب ورجال قرية دجوي ببنها، على تخصيص سيارات بعض الأهالي لتوصيل الطلاب والطالبات إلى مقار لجان الامتحانات الخاصة بهم لحمايتهم ومنع تعرضهم للإصابة جراء ركوب المواصلات المزدحمة، ولاقت المبادرة ترحيبًا كبيرًا من أسر الطلاب ومن رجال القرية الذين بادروا بالمشاركة فيها منذ أول أيام الامتحانات معلنين استمرار المبادرة حتى نهاية الامتحانات.

تأتي المبادرة ضمن فعاليات لجنة إدارة الأزمات بقرية دجوي، والتي تنقسم إلى مجموعة لجان تقوم بمهام مختلفة، طبية وتوعوية وآخرى مخصصة للتواصل مع الجهات الصحية، لمساعدة الأهالي في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي أطلقها كل من الحاج السيد بحيري رئيس اللجنة، ومحمد العزاوي المنسق العام وصاحب المبادرة ورئيس لجنة التبرعات، والدكتور محمود رجب مسؤول اللجنة الطبية، جميعهم من أهالي القرية.

وبحسب قول محمود عادل أحد أعضاء المبادرة لـ"الوطن" يتم توصيل الطلاب مجانا دون أي مقابل مادي.

لم تقتصر مبادرة أهالي دجوي لطلاب الثانوية العامة على خدمة التوصيل المجاني في سيارات من المنزل إلى باب اللجنة، بل بادر الأهالي بتوزيع كمامات وكحول عليهم قبل دخول اللجان إلى جانب توزيع الشيكولاتة والحلوى عليهم لرفع حالتهم المعنوية، بحسب قول "عادل".

"العربيات بتتعقم يوميا والسواقين بياخدوا أجرتهم من التبرعات اللي بتيجي لدعم المبادرة"، استكمل محمود عادل حديثه عن المبادرة، لافتًا إلى أن أهالي القرية منذ بداية أزمة كورونا يتكاتفون معا لمواجهة الظروف الصعبة.