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محمود مسلم

وزراء تعليم مجموعة العشرين يعقدون اجتماعًا استثنائيًا لبحث آثار "كورونا" 

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الوطن
04:16 م | الخميس 25 يونيو 2020
مجموعة العشرين

مجموعة العشرين

يعقد وزراء التعليم في مجموعة العشرين اجتماعًا استثنائيًا افتراضياً يوم السبت المقبل، لمناقشة سبل التخفيف من آثار فيروس كورونا على التعليم، إذ ألقت الجائحة بظلالها على العالم فأغلقت المؤسسات التعليمية كإجراء احترازي للحد من تفشي الفيروس وتطبيقاً لتدابير التباعد الاجتماعي.

وتتضمن أجندة اللقاء عدداً من المواضيع، أهمها تبادل الخبرات والممارسات التي اتخذتها الدول للتخفيف من آثار الجائحة والتأكيد على أهمية استمرارية التعليم وجاهزية الأنظمة التعليمية لأي أزمات مستقبلية.

وستواصل الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين العمل مع جميع الدول الأعضاء والدول المدعوة والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم نظم التعليم حول العالم.

 