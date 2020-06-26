حظك اليوم الجمعة 26-6-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الحمل شخصيته العفوية، وقوله للحقيقة بشكل مباشر، تغضب الكثيرين منه، بل ويمكن أن تقلص عدد الأشخاص من حوله.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك قوة ونشاطا ويجعلك اليوم مستعدا للتعاون وللقيام بواجباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالعمل خلف الستار وعدم إعلان أخبارك وتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.