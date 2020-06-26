حظك اليوم الجمعة 26-6-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يتميز بقدرته على التكيف مع جميع الظروف التي يمر بها، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتأنى في حركتك وأن تحدد خطواتك قبل التوجه لهدفك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تراجع أقوالك مع الأهل والأقارب والأحباب واحترس من التسرع بقول تندم عليه.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.