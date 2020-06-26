مع عودة الطيران أول يوليو.. كيف ترصد عروض السفر الوهمية وتتجنبها؟

أعلنت الحكومة أنّه في إطار خطة الدولة للتعايش مع كورونا، فقد تقرر عودة حركة الطيران للعمل مرة أخرى بدءًا من أول يوليو المقبل، بالإضافة إلى عدة إجراءات أخرى مثل إعادة فتح السينمات والمساجد ورفع الحظر عن المواطنين على مدار الـ24 ساعة.

ومع قرار عودة الطيران، يلجأ الكثيرون إلى رحلات السفر المؤجلة منذ إيقاف حركة الطيران ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لذا تقدم "الوطن" بعض النصائح لرصد عروض السفر الوهمية وذلك وفقًا لموقع "ويكي هاو" على النحو التالي:

كيف ترصد عروض السفر الوهمية؟

- يمكن أن تساعد عملية بحث شاملة عبر الإنترنت في معرفة العروض الزائفة من العروض الحقيقية، ومن إحدى العلامات التحذيرية هو أن يكون سعر الحجز منخفضًا بشكل ملحوظ.

- ينصح دائمًا بإلقاء نظرة على العروض الأخرى في المنطقة، إذ يعطي ذلك فكرة أفضل عن السعر الحالي لأماكن الإقامة.

- هناك أشياء أخرى لابد أن تسأل نفسك عنها عند البحث عن حجز مكان إقامة في مكان العطلة وهي: هل العنوان مدرج؟ ما مدى تفصيل وصف المكان؟ وبالإضافة إلى تحديد عدد الأسرّة والغرف، يجب أن تتضمن القائمة أيضًا تفاصيل الأثاث ومحيط المكان.

- إذا ما كان هناك صور، فمن الجيد إجراء بحث بالصور لمعرفة ما إذا كانت هذه الصور نفسها تظهر في أماكن أخرى بالإضافة إلى القائمة.

- عندما يريد الحاجز أو ما شابه الحصول على المبلغ كاملًا مسبقًا أو من خلال حوالة مصرفية مثل "ويسترن يونيون" إلى متلقي مجهول، وبشكل عام؛ ضع في حسبانك الدفع بواسطة الخصم المباشر وهو ما يسمح لك باستعادة المال خلال ثمانية أسابيع دون إعطاء سبب، وبعض البطاقات الائتمانية تعمل بشكل مماثل.

- إذا كنت تقوم بالحجز عبر بوابة إلكترونية، اطلع على الختم الخاص بهم، وأن تعرف جيدًا هل يحتوي على اسم مقر شركة ملموس؟ أحيانًا ما ينسخ المزورون عناوين شركات مرموقة لذا يفضل أن تقوم بإجراء اتصالا هاتفيًا أو إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني للتأكد من مدى مصداقية المكان.