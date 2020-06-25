وكيل الأزهر: إلغاء امتحان القرآن الشفوي للثانوية وتوزيع درجاته

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، أن قرابة 40 ألف طالب حضروا اليوم امتحان القرآن للقسم العلمي، وأن نسبة الغياب كانت حوالي 4% من إجمالي عدد الطلاب، وأنه تم إلغاء امتحان القرآن الشفوي، وتوزيع درجاته على أسئلة القران التحريري، بواقع درجتين إضافيتين لكل سؤال.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي اليومي والذي اذاعته المشيخة اونلاين قبل قليل، أن "بشرى طيبة زفت إلينا اليوم بالقبض على أدمن صفحة شاومينج للغش، ونشكر رجال الأمن للقضاء على هذه الصفحات والمواقعة المشبوهة".

وأوضح، أن "أمس ذكرت أن طالبة ابتعلت دبوسا، والآن هي بخير وستؤدي الامتحان غدا، بعد أن تم استخراج الدبوس من بطنها بمستشفى الحسين الجامعي"، وتابع "هناك مناطق أزهرية لم ترد منها شكاوى طوال الأسبوع الأول من الامتحانات، وهي المنيا وبورسعيد"، ووجه التحية لأبناء المنطقتين، و"هناك مناطق قليلة لا تزيد عن 5 شكاوى، هي: أسيوط وشمال وجنوب سيناء ومرسي مطروح والفيوم والوادي الجديد، السويس والبحيرة وأسوان والبحر الأحمر والاسكندرية الاسماعيليلة، وهناك مناطق ورد منها ما بين 7- 10 شكاوى هي: دمياط والدقهلية وبني سويف والمنوفية، ومناطق بها من 11 - 20 مشكلة هي: الأقصر والقليوبية وقنا والشرقية والغربية والجيزة، وهناك مناطق بها أكثر من 20 مشكلة وهي سوهاج وكفر الشيخ والقاهرة".