وكيل الأزهر لطالبات معهد الخصوص: الطيب لغى امتحان الشفهي تيسيرا عليكن

ينتهي بعد قليل خامس أيام ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، إذ يؤدي الآن طلاب القسم العلمي، امتحان القرآن الكريم اليوم، الذي بدأ في التاسعة صباحا ويستمر حتى الحادية عشرة.

وتفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، قبل قليل، لجان الثانوية الأزهرية بمعهد فتيات الخصوص بمحافظة القليوبية، وأكد خلال الجولة للطالبات، أنّ الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر، قرر إلغاء امتحان الشفهي تيسيرا عليهن، وإضافة الدرجة للتحريري، وأنّ الأزهر يطبق أقصي معايير السلامة والإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة طلابه وطالباته.

ووأوضح أنّه جري تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385، للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر واتس آب، على مدار الساعة، مع تأكيد سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها بأن يرسل ما يثبت هويته.