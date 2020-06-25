وكيل الأزهر: بذلنا كل الجهود للتخفيف عن الطلاب ومراعاة الظروف

تفقد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم، لجنة معهد الخصوص الأزهري بنين وفتيات، في ثالث أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، حيث أدى الطلاب امتحان مادة القرآن الكريم.

وحرص وكيل الأزهر على طمأنة الطلاب ونقل تحية الإمام الأكبر لهم ومطالبتهم بضرورة الاجتهاد والتركيز، مؤكدًا أن الأزهر بذل كل الجهود؛ للتخفيف عن الطلاب ومراعاة الظروف الاستثنائية لامتحانات هذا العام، ومن ذلك إلغاء الامتحانات الشفوية مع توزيع درجاته على الامتحانات التحريرية، وتخصيص أرقام للتواصل مع غرفة العمليات وتلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة.

واطمأن على سلامة سير إجراءات الامتحانات بدءًا من استقبال الطلاب وفحص حرارتهم قبل دخولهم اللجان، وفتح مظاريف أوراق الامتحانات وتسليمها في الموعد المحدد، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على الامتحانات.

وشدد وكيل الأزهر على أهمية التأكد من صلاحية أجهزة قياس درجات الحرارة المستخدمة في اللجان، وأجهزة كشف المعادن؛ للتأكد من صلاحيتها وضرورة إصلاح الأجهزة غير الصالحة أو استبدالها فورًا، مع الاطمئنان على توافر الكمامات ومواد التعقيم وغيرها من المستلزمات الوقائية للجميع، مطالبا بضرورة تخصيص غرفة للرعاية الصحية مزودة بالأدوية والتجهيزات اللازمة، استعداداً لأي حالة طارئة في كل اللجان.

كما اطمأن الشيخ صالح عباس من الطلاب على عدم وجود صعوبات بالامتحان، وأن جميع الأسئلة مباشرة وواضحة، مشددًا على ضرورة تهيئة الأجواء للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم بعيدا عن التوتر والقلق، وكذلك تأكيد عدم دخول المراقبين والطلاب بالهواتف المحمولة أو أي وسيلة تستخدم في الغش.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى 12 طالبًا.