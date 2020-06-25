لطلاب الثانوية العامة.. إرشادات المراجعة والتعامل مع الامتحانات
كتب:
يسرا البسيوني
07:15 م | الخميس 25 يونيو 2020
تستعرض "الوطن" خلال السطور التالية إرشادات لطلاب الثانوية العامة أثناء وقبل وبعد الامتحانات، وفقًا لما عرضته إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر صفحتها، ليستطيع الطالب اجتياز الضغوط النفسية خلال تلك الفترة.
ويمثل التعامل النفسي مع الذات، وكذلك التعامل مع الورقة الامتحانية، والحفاظ على الثبات الانفعالي والهدوء، والبعد عن القلق والتوتر أثناء فترة الامتحانات، عوامل لا يمكن بدونها اعتلاء سلم التفوق الدراسي.
إرشادات ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة
ـ لا تستهلك جزءً من طاقتك في القلق، فالقلق يعطل القدرات العقلية الهائلة التي منحك إياها الله.
- اعلم أن الامتحان يغطي المنهج حتى يوم 15 مارس، وهو موعد تعليق الدراسة، فلا شيء يقلق، فالمحتوى هو الأقل منذ سنوات طويلة.
ـ الامتحانات هذا العام بنفس مواصفات العام الماضي، ونفس طبيعة الامتحانات، وعدد الأسئلة في كل مادة.
ـ ممنوع اصطحاب الموبايل، أو أي أدوات إلكترونية للغش معك في اللجنة.
ـ حضر الأدوات اللازمة لأداء الامتحان في ليلته، وكذلك بطاقة تحقيق الشخصية، ورقم جلوسك.
ـ دوّن في مذكراتك بعض العناوين العريضة لدروس المادة عند المراجعة قبل الامتحان، والأجزاء الفرعية سريعة النسيان، لمراجعتها صباح يوم الامتحان.
ـ تجنب السهر ليلة الامتحان، لتجنب التوتر والعمل على راحة الجسم.
ـ صفي ذهنك قبل الامتحان على الأقل بساعتين، للقدرة على استرجاع المعلومات.
ـ تجنب تناول المواد المنبهة مثل الكافيين والقهوة وغيرها ليلة الامتحان.
ارشادات قبل وأثناء الامتحان
ـ اتبع الإجراءات الاحترازية وراعي التباعد الاجتماعي.
ـ ارتد الكمامة الخاصة عند خروجك من المنزل.
ـ التزم بالتباعد الاجتماعي وأنت في طريقك إلى لجنة الامتحان.
ـ قف في طابور متباعد عند الدخول إلى اللجنة.
ـ احرص على المرور من بوابة التعقيم، ثم قياس حرارتك بواسطة الكاشف الحراري.
ـ احرص على تغطية حذاءك بالغطاء البلاستيكي.
ـ احرص على الحصول على الكمامة والمعقمات الخاصة بك.
ـ كتابة الاسم ورقم الجلوس بالمكان المخصص على غلاف كراسة الامتحان.
ـ قم بعد صفحات كراسة إجابتك، وتأكد أن العدد مطابق للعدد الموجود على الغلاف، وتأكد أن مسلسل الصفحات صحيح، وكذلك سلامة جميع صفحات البوكليت قبل الإجابة فيها، وفي حال وجود أي عيب بها اطلب تبديلها فورًا بأخرى سليمة.
ـ لا تحاول العبث بكراسة الامتحان أو قطع أو نزع صفحة منها حتى لا تتعرض للمسائلة.
ـ اقرأ التعليمات جيدًا، سواء الموجودة على خلفية رقم الجلوس أو مقدمة كراسة البوكليت أو في مقدمة الأسئلة، ثم أجب عن الأسئلة.
ـ اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيدًا قبل البدء في إجابته.
ـ استخدم القلم الجاف الأزرق للإجابة، والقلم الرصاص في الرسومات، ولا تستخدم مزيل الكتابة.
ـ اطلع على الأسئلة كاملة، ثم ابدأ بحل الأسئلة السهلة ثم الصعبة.
ـ نظم وقتك خلال الامتحان حتى لا تحتاج إلى وقت إضافي، واعلم أن إجابتك على مزيد من الأسئلة الاختيارية لا تغنيك عن الإجابة عن الأسئلة الإجبارية.
ـ كن واثقًا بنفسك وقدراتك، واعتمد على نفسك، واعلم أنه إذا حاولت تصوير جزء من البوكليت ورفعه على مواقع التواصل الاجتماعي فإنك تعرض نفسك للمساءلة القانونية
ـ تجنب عند الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) التظليل على أكثر من رمز، وفى حالة حـدوث ذلك يجب على الطالب كتابة كلمة (ملغاة ) أمام أي اختيار زائد عن المطلوب، حتى لا تفقد درجة السؤال في حال كانت الإجابة صحيحة، لأن اختيارك لأكثر من بديل يفقدك الدرجة.
ـ عند إجابتك عن الأسئلة المقالية، أجب في المساحة المخصصة للإجابة ، وفى حالة الحاجة لمساحة أخرى، يمكن استكمال الإجابة في صفحات المسودة مع الإشارة إليها.
ـ بالنسبة للأسئلة المقالية، فإن إجابتك عنها بأكثر من إجابة سوف يتم تقديرها، واكتب في المساحة المخصصة، وإذا احتجت مزيد من المساحة اشر إلى أن باقي الإجابة فى المسودة.
ـ تأكد أنك لم تنسى أسئلة بدون إجابة، وعند الانتهاء من الإجابة على أسئلة كراسة الامتحان، تأكد من صحة الإجابات من خلال المراجعة، وسلمها للملاحظين في نهاية وقت الامتحان.
ارشادات بعد انتهاء الامتحان
ـ لا تتجمع مع زملائك، واحرص على التباعد الاجتماعي وأنت في طريقك إلى منزلك.
ـ لا تتذمر عند اكتشافك خطأ بإحدى الإجابات.
ـ لا تحاول مراجعة إجاباتك مع زملائك.
ـ ابدأ بتهيئة نفسك للاختبار القادم.
ـ صمم خريطة ذهنية تضم المفاهيم الرئيسية لمادة الامتحان القادم.