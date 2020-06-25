لطلاب الثانوية العامة.. إرشادات المراجعة والتعامل مع الامتحانات

تستعرض "الوطن" خلال السطور التالية إرشادات لطلاب الثانوية العامة أثناء وقبل وبعد الامتحانات، وفقًا لما عرضته إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر صفحتها، ليستطيع الطالب اجتياز الضغوط النفسية خلال تلك الفترة.

ويمثل التعامل النفسي مع الذات، وكذلك التعامل مع الورقة الامتحانية، والحفاظ على الثبات الانفعالي والهدوء، والبعد عن القلق والتوتر أثناء فترة الامتحانات، عوامل لا يمكن بدونها اعتلاء سلم التفوق الدراسي.

إرشادات ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة

ـ لا تستهلك جزءً من طاقتك في القلق، فالقلق يعطل القدرات العقلية الهائلة التي منحك إياها الله.

- اعلم أن الامتحان يغطي المنهج حتى يوم 15 مارس، وهو موعد تعليق الدراسة، فلا شيء يقلق، فالمحتوى هو الأقل منذ سنوات طويلة.

ـ الامتحانات هذا العام بنفس مواصفات العام الماضي، ونفس طبيعة الامتحانات، وعدد الأسئلة في كل مادة.

ـ ممنوع اصطحاب الموبايل، أو أي أدوات إلكترونية للغش معك في اللجنة.

ـ حضر الأدوات اللازمة لأداء الامتحان في ليلته، وكذلك بطاقة تحقيق الشخصية، ورقم جلوسك.

ـ دوّن في مذكراتك بعض العناوين العريضة لدروس المادة عند المراجعة قبل الامتحان، والأجزاء الفرعية سريعة النسيان، لمراجعتها صباح يوم الامتحان.

ـ تجنب السهر ليلة الامتحان، لتجنب التوتر والعمل على راحة الجسم.

ـ صفي ذهنك قبل الامتحان على الأقل بساعتين، للقدرة على استرجاع المعلومات.

ـ تجنب تناول المواد المنبهة مثل الكافيين والقهوة وغيرها ليلة الامتحان.

ارشادات قبل وأثناء الامتحان

ـ اتبع الإجراءات الاحترازية وراعي التباعد الاجتماعي.

ـ ارتد الكمامة الخاصة عند خروجك من المنزل.

ـ التزم بالتباعد الاجتماعي وأنت في طريقك إلى لجنة الامتحان.

ـ قف في طابور متباعد عند الدخول إلى اللجنة.

ـ احرص على المرور من بوابة التعقيم، ثم قياس حرارتك بواسطة الكاشف الحراري.

ـ احرص على تغطية حذاءك بالغطاء البلاستيكي.

ـ احرص على الحصول على الكمامة والمعقمات الخاصة بك.

ـ كتابة الاسم ورقم الجلوس بالمكان المخصص على غلاف كراسة الامتحان.

ـ قم بعد صفحات كراسة إجابتك، وتأكد أن العدد مطابق للعدد الموجود على الغلاف، وتأكد أن مسلسل الصفحات صحيح، وكذلك سلامة جميع صفحات البوكليت قبل الإجابة فيها، وفي حال وجود أي عيب بها اطلب تبديلها فورًا بأخرى سليمة.

ـ لا تحاول العبث بكراسة الامتحان أو قطع أو نزع صفحة منها حتى لا تتعرض للمسائلة.

ـ اقرأ التعليمات جيدًا، سواء الموجودة على خلفية رقم الجلوس أو مقدمة كراسة البوكليت أو في مقدمة الأسئلة، ثم أجب عن الأسئلة.

ـ اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيدًا قبل البدء في إجابته.

ـ استخدم القلم الجاف الأزرق للإجابة، والقلم الرصاص في الرسومات، ولا تستخدم مزيل الكتابة.

ـ اطلع على الأسئلة كاملة، ثم ابدأ بحل الأسئلة السهلة ثم الصعبة.

ـ نظم وقتك خلال الامتحان حتى لا تحتاج إلى وقت إضافي، واعلم أن إجابتك على مزيد من الأسئلة الاختيارية لا تغنيك عن الإجابة عن الأسئلة الإجبارية.

ـ كن واثقًا بنفسك وقدراتك، واعتمد على نفسك، واعلم أنه إذا حاولت تصوير جزء من البوكليت ورفعه على مواقع التواصل الاجتماعي فإنك تعرض نفسك للمساءلة القانونية

ـ تجنب عند الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) التظليل على أكثر من رمز، وفى حالة حـدوث ذلك يجب على الطالب كتابة كلمة (ملغاة ) أمام أي اختيار زائد عن المطلوب، حتى لا تفقد درجة السؤال في حال كانت الإجابة صحيحة، لأن اختيارك لأكثر من بديل يفقدك الدرجة.

ـ عند إجابتك عن الأسئلة المقالية، أجب في المساحة المخصصة للإجابة ، وفى حالة الحاجة لمساحة أخرى، يمكن استكمال الإجابة في صفحات المسودة مع الإشارة إليها.

ـ بالنسبة للأسئلة المقالية، فإن إجابتك عنها بأكثر من إجابة سوف يتم تقديرها، واكتب في المساحة المخصصة، وإذا احتجت مزيد من المساحة اشر إلى أن باقي الإجابة فى المسودة.

ـ تأكد أنك لم تنسى أسئلة بدون إجابة، وعند الانتهاء من الإجابة على أسئلة كراسة الامتحان، تأكد من صحة الإجابات من خلال المراجعة، وسلمها للملاحظين في نهاية وقت الامتحان.

ارشادات بعد انتهاء الامتحان

ـ لا تتجمع مع زملائك، واحرص على التباعد الاجتماعي وأنت في طريقك إلى منزلك.

ـ لا تتذمر عند اكتشافك خطأ بإحدى الإجابات.

ـ لا تحاول مراجعة إجاباتك مع زملائك.

ـ ابدأ بتهيئة نفسك للاختبار القادم.

ـ صمم خريطة ذهنية تضم المفاهيم الرئيسية لمادة الامتحان القادم.