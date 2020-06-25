"الموسيقيين" تستنكر تعاون أحمد سعد مع شاكوش: غير موفق

استنكر الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، تعاون الفنان أحمد سعد، مع حسن شاكوش، في أغنية جديدة تحمل اسم "100حساب"، موضحًا أن ذلك يُعد اختيارًا غير موفق.

وقال "رمضان" لـ"الوطن"، إن أحمد سعد مطرب كبير، واسم لامع، ويتمتع بنجومية واسعة، متابعًا: "نجم كبير كفاية اسمه.. مش محتاج يعمل ديو غنائي مع حد.. وخانه التوفيق بتعاونه مع حسن شاكوش".

وكان المطرب أحمد سعد، قد أعلن في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" تأجيل إصدار أغنية "100 حساب"، التي شاركه الغناء بها حسن شاكوش، وكان من المقرر إصدارها منتصف الشهر الجاري.

وأوضح "سعد" بأنه تم تأجيل الأغنية لحين انتهاء بعض المشاكل مع نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا أنه تواصل مع الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، والذي سعد وعده بإيجاد حل.