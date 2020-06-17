نائب محافظ الإسماعيلية يواصل تفقد لجان امتحانات شهادة الثانوية

قام المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية شملت المرورعلى عدد من المدارس، للتأكد والاطمئنان على جاهزيتها للامتحانات، ومتابعة ما تم تنفيذه من الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد تداعيات فيروس كورونا المستجد.

واطمأن نائب المحافظ خلال الجولة على مدى جاهزية المدارس لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، وما تم تنفيذه من إجراءات احترازية ووقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة الطلاب.

جاءت جولة نائب محافظ الإسماعيلية، فى إطار الاستعدادات لبدء انطلاق امتحانات آخر العام الدراسي لشهادة الثانوية العامة والمقرر لها انطلاقها اعتبارا من يوم 21 من شهر يونيه الجاري.

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة، الدكتور خالد خلف قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وعدد من قيادات التربية والتعليم.

وتضمنت جولة نائب المحافظ ومرافقيه زيارة مدرسة الضبعية الثانوية المشتركة والتى تضم عدد 19 لجنة فرعية وثلاث غرف عزل بخلاف الوحدة الصحية، وتستوعب إجمالي 260 طالبا في كل لجنه 14 طالبا فقط، وفقا للإجراءات الاحترازية.

كما تضمنت الجولة تفقد مقر مدرسة الجلاء الذي تم تخصيصه لتجميع الأسئلة والإجابات، وأشار نائب المحافظ إلى أن مديرية الأمن ذللت جميع العقبات وسخرت كل الإمكانيات للجان الامتحانية، مؤكدا على ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التعقيم والتطهير لجميع اللجان يوميا.

يذكر أن إجمالى عدد اللجان على مستوى المحافظة، بلغ 37 لجنة بإجمالي 615 لجنة فرعية تضم 8366 طالبا وطالبة، وعدد الملاحظين 1392.