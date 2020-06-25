مصرع 3 وإصابة 2 في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل بطريق الداخلة

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب شخصان، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل بطريق الداخلة الخارجة في الوادي الجديد.

تلقي اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بمصرع كل من حسن دسوقي 51 سنة، وأنور محمد حسين، 55 سنة وائل فتحي مهني 45 سنة، وإصابة كل محمدي ناجي إبراهيم 50 سنة وأسعد سيد محمدين 45 سنه مقيمين بمركز الخارجة، في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل بطريق الداخلة الخارجة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحادث