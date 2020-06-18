100 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع كهرباء الوادي الجديد

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنَّه تمّ تنفيذ خطة تطوير قطاع الوادي الجديد بتكلفة 100 مليون جنيه حتى أبريل 2020، والذي يبلغ عدد المشتركين به 106 آلاف مشترك، تضمنت تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين الخدمة للمشتركين، فيما بلغت الاستثمارات خلال عام 2019-2020 نحو 13 مليونًا.

وتضمنت الخطة، إنشاء موزعات وتركيب أكشاك بالمحولات، وتركيب محولات، وتركيب صناديق جهد منخفض، ووحدات ربط حلقي، مع إنشاء خطوط كابلات جهد متوسط، وخطوط هوائية جهد متوسط، فضلا عن تركيب أعمدة، وإنشاء خطوط كابلات جهد منخفض، وإنشاء خطوط هوائية معزولة، وتركيب أعمدة جهد منخفض.

كما تم الانتهاء من سلاسل إحلال ورفع لـ15 محولا بـ339 ألف جنيه، وتنفيذ خطة لتوسعات جديدة وإحلال بشبكة الجهد المتوسط بـ9 ملايين جنيه، فضلًا عن الانتهاء من إنشاء كابلات جهد متوسط وتركيب 249 عامود جهد متوسط وتنفيذ 28 كم خطوط جهد متوسط، إلى جانب تنفيذ خطة إحلال وتجديد بشبكة الجهد المنخفض بـ4 ملايين جنيه، مع الانتهاء من تركيب 230 عامود جهد منخفض، وتنفيذ 250 كم خطوط جهد منخفض.

وحول تطوير مراكز خدمة العملاء بقطاع الوادي الجديد تم تطوير 6 مراكز خدمة عملاء، وتمّ الانتهاء من تركيب شاشة ومعدات منظومة الانتظار الرقمي.

وفيما يتعلق بخطة استبدال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية، تمّ تنفيذ 7 عمليات للمرحله الثالثة للعام المالي 2019/2020 بـ2 مليون جنيه.

وعن موقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار خلال الفترة 1 يوليو 2019 حتى 30 أبريل 2019 بقطاع الوادي الجديد، فقد تمّ تحرير 1398 محضرًا بالضبطية القضائية بقيمة تصل إلى 2 مليون جنيه.