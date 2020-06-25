أعضاء "الهيئات الإعلامية" الجدد: سنبني على المرحلة السابقة لضبط المشهد الإعلامي

أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الجديد، أن المجلس يستهل أعماله بعد تشكيله الجديد، بالاحتفال بالكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس السابق.

وأضاف «جبر»، فى بيان أمس، أنه «سيتم الاحتفال بشكل يليق بتاريخه ومكانته المرموقة فى الصحافة والإعلام، واعترافاً بدوره الكبير فى خدمة قضايا الحريات العامة والوقوف فى ظهر الدولة المصرية، مدافعاً قوياً عن قضاياها وتحدياتها»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنه زار «مكرم» فى منزله وقدم له الشكر على الدور العظيم فى المجلس خلال الفترة التى تولى فيها رئاسته، وجهوده الكبيرة التى لم تتوقف لحظة واحدة، وطلب منه أن يكون مسانداً بالمشورة والرأى والخبرة. بينما قدم له الأخير التهنئة، مشيراً إلى أنه أدى دوره على الوجه الأكمل، متمنياً له وللأعضاء الجدد التوفيق والسداد، مؤكداً أنه لن يبخل فى أى وقت فى تقديم خبرته، استكمالاً للمسيرة التى قادها بنجاح.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى عدة قرارات جديدة بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام، وتشمل المجلس الأعلى للإعلام ليرأسه كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة ليرأسها عبدالصادق الشوربجى، وحسين زين مستمر فى رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام.

ويعد هذا التشكيل هو أول تطبيق فعلى لقوانين الهيئات الإعلامية الثلاث، وهى قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون 179 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة، والقانون 178 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للإعلام، حيث تضمنت تقليص عدد أعضاء الهيئات لـ9 بمن فيهم الرئيس بدلاً من 13 عضواً فى التشكيل السابق.

وتبين وجود 7 سيدات فى تشكيل المجلس والهيئتين، لتمثل المرأة نسبة 26% تقريباً من تشكيلها، مقابل 23% فى التشكيل القديم، على الرغم من أن الأخير ضم 9 سيدات، لكن تم تقليص عدد الأعضاء فى كل هيئة من 13 إلى 9 فقط، ففى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تم اختيار 3 سيدات كلهن وجوه جديدة وهن «عزة السيد مصطفى عبدالنبى، رانيا متولى هاشم»، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، الدكتورة منى محمد سعيد الحديدى، ممثلاً عن المجلس الأعلى للجامعات، وكان التشكيل السابق يضم 4 سيدات.

أما «الوطنية للصحافة»، فقد ضمت سامية زين العابدين عبدالله محمد، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، وهى مستمرة من التشكيل السابق، إذ كانت العنصر النسائى الوحيد فى الهيئة، ثم أضاف التشكيل الجديد الدكتورة فاطمة السيد أحمد من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، وفى «الوطنية للإعلام»، تم اختيار ريهام علی مصطفى كامل السهلى، من الشخصيات العامة وذوى خبرة، وهالة فاروق محمد حشيش، ممثلاً لنقابة الإعلاميين، وكان التشكيل القديم يضم 4 سيدات.

وقال صالح الصالحى، عضو المجلس، فى تشكيله الجديد، لـ«الوطن»: «سنستكمل ما بدأناه من ضبط المشهد الإعلامى، وسنبنى على المرحلة السابقة، ونؤكد دور المجلس».

"الديهى": نواجه تحديات

بينما أعرب الإعلامى نشأت الديهى، عضو المجلس، عن أمله فى أن يكون عند حسن ظن من اختاره، لا سيما فى ظل التحديات التى يواجهها البلد هذه الآونة.

وأشار لـ«الوطن»، عقب اختياره عضواً فى المجلس، إلى أن الأعضاء سيجتمعون عقب أداء اليمين الدستورية لتحديد رؤيتهم فى ضبط المشهد الإعلامى، وتابع: «أسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير للبلد وأن نكون عند حسن ظن من اختارنا، خاصة أن البلد يمر بتحديات صعبة علينا مواجهتها، وسنناقش رؤية المجلس فى تشكيله الجديد حول ضبط المشهد الإعلامى عقب أداء اليمين الدستورية والاجتماع لمناقشة هذا الأمر».

وأكد «الشوربجى» أن «التشكيل الجديد للهيئة سيبدأ من حيث ما انتهت إليه الهيئة السابقة، موجهاً الشكر للتشكيل السابق على ما بذلوه من مجهود محترم خلال الفترة الماضية، وأنه سيستكمل ما وقفت عنده الهيئة السابقة، وأن كل عضو سيكون له دور وسيؤخذ بالرأى الجماعى، مؤكداً أن هدفهم واحد وهو النهوض بالمؤسسات الصحفية القومية، مشيراً إلى أن ملف الديون أحد أثقل الملفات التى ستعمل عليها الهيئة خلال الفترة المقبلة.

"الشوربجى": ملف ديون المؤسسات أولوية

وأكد رئيس «الوطنية للصحافة»، أن «المؤسسات الصحفية غنية بأصولها الثابتة الكثيرة، وهو أحد الملفات التى عملت عليها الهيئة، وستكثف عليها العمل، حيث إن الأصول الثابتة تلك لم تستغل لفترات طويلة، وسيتم البدء فى الأماكن التى بها تكدس فى العمالة»، موجهاً الشكر لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة السابق، عما قام به من وضع لأسس تفيده فى مهام عمله الجديد: «أنا طريقتى ببدأ من حيث انتهى الآخرون، وبكملها حتى تظهر النتائج بسرعة، ومش هبدأ من الصفر.

"سامح": برنامج تدريبى لـ"الصحفيين"

وأكد سامح عبدالله، عضو الهيئة، أنه سيعمل بكل طاقته من أجل إنجاز المهمات الجديدة، لافتاً إلى أن من أهم أولوياته تدريب العاملين بالصحافة القومية، لأنه أصبح ضرورة لكى ينصلح حالها، مشيراً إلى أنه باعتباره رئيس معهد الأهرام الإقليمى للتدريب، ورئيس لجنة التدريب فى الهيئة السابقة، فإنه سيتم تعزيز التدريب باعتبارة مهمة الدولة تعمل عليها بكل طاقتها.