أستاذ اقتصاد سياسي: سنحقق معدل نمو أقل من المستهدف بسبب كورونا

قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، إنه كان مستهدف لمصر في عام 2020 أن يكون معدل النمو الإيجابي 6% ولكن نتيجة أزمة فيروس كورونا سنحقق معدل نمو من 2 إلى 3% تقريبا وفقاً للتوقعات.

وأضاف العمدة، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن السبب والداعم الأساسي لزيادة معدل النمو الاقتصادي المصري في الفترة الأخيرة هي الكم الهائل من المشروعات القومية الذي له انعكاساته على الوضع المصري مثل المدن الجديدة والمشاريع الزراعية المليون ونصف فدان ووصول الدولة المصرية لمستهدف 22% وآخر السنة تم استصلاح ما يقارب من 115 ألف فدان والسنة التي قبلها 60 ألف فدان استصلاح لذلك انعكس ذلك جراء الأزمة خلال الـ3 شهور الماضية ووفر في السلع الغذائية والخضراوات والفواكه.

وتابع، أن هذا جعل مصر في أول 3 أشهر من عام 2020 من أكثر دول العالم تصديرا للفواكه والخضراوات حتى أن صادراتنا الزراعية زادت بنسبة 2% وبالتالي مرت علينا الأزمة حتى الآن بسلام كبير ولم نرَ ظاهرة الشح في السلع والمنتجات الأساسية التي رأيناها في عدد كبير من دول العالم ومنها الدول التي لديها فوائض بترولية وإلى أيضاً الآن أيضاً يوجد استقرار نسبي في سعر الجنيه المصري أمام الدولار.

واستكمل، أن قرار الدولة المصرية أن يتم تقليل نزيف تلك الأزمة عن طريق فتح الاقتصاد بشكل تدريجي إلى حد ما تماشياً مع الاتجاه العالمي لأنه لا يوجد دولة مهما كان حجم اقتصادها وقوتها أن تتحمل التكاليف الباهظة للإغلاق الاقتصادي الكبير لأنه إذا استمرينا في الإغلاق قد تتأثر موارد الدولة بشكل كبير.