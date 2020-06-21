لمدة 5 أيام.. خطوات صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن بدء صرف الدفعة الثانية من منحة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، التي يستفيد منها نحو 1.6 مليون عامل غير منتظم، على مدار 5 أيام متواصلة وتستعرض "الوطن" كيفية صرف هذه المنحة.

موعد صرف الدفعة الثانية من المنحة

يبدأ صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة يبدأ من اليوم الموافق 21 يونيو إلى 25 يونيو الجاري، وتم تقسيم المستفيدين من صرف الدفعة الثانية من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا، وسترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 48 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي وضمانا لسلامة المستحقين.

رسالة نصية تتيح صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تصرف المنحة من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى، من خلال رسالة نصية على هاتف الشخص المستحق، قبل موعد الصرف بـ24 ساعة، وذلك لمنع التزاحم.