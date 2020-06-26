صابرين تواصل تصوير فيلم "النمس والإنس" أمام هنيدي

تواصل الفنانة صابرين تصوير أول مشاهدها في فيلم "النمس والإنس" للمخرج شريف عرفة، بعد نجاحها في شهر رمضان بمسلسل "ليالينا 80".

وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، وتجمع المشاهد بين صابرين وبين الفنان محمد هنيدى والفنانة منة شلبى، في مناطق متفرقة بالقاهرة.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة .

مسلسل "ليالينا 80" الذي عرض برمضان الماضي، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة صابرين، إياد نصار، غادة عادل، خالد الصأوى، ميدو عادل، نهى عابدين، محمد على رزق، محمد الشنقيرى، رنا رئيس، هبة عبد الغنى، منة عرفة، سارة التونسى، نورهان، هاجر الشرنوبى، حسنى شتا، محمد شاهين، صبرى عبد المنعم.