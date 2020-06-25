المقاهي بالأقصر عن تطبيق نسبة الـ25% بالفتح: "هنفتح بترابيزة واحدة"

قال حسين سلام، رئيس شعبة المقاهي في الأقصر، إن مساحات المقاهي في المحافظة ضيقه للغاية، وفي حال تم فتح المقاهي بنسبة الـ25% فلن تستوعب سوى ترابيزة واحدة: "هفتح لمين، وفين الإمكانيات".

وأضاف "سلام"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن الإمكانيات المالية الخاصة بأصحاب المقاهي صعبة ولا يمكن توفير الإجراءات الوقائية والاحترازية: "احنا خارجين من 4 شهور" موضحا أن "المقاهي ستلتزم بما أقره رئيس مجلس الوزراء والخاصة بالإجراءات الاحترازية".

وتابع: "الزبون اللي هيجي يجي بالكحول بتاعه، ولو قولت للناس محدش يجي من غير كمامة هتحصل مشكلة".