رئيس حي ببورسعيد عن تشميع مقاهي مخالفة: "مقفوله بس الناس بتشيش جواها"

كشف اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي في بورسعيد، تفاصيل غلق وتشميع، عددًا من المقاهي في دائرة الحي، خلال إحدى الدوريات، موضحا أن الحي يتبع الإجراءات القانونية مع كل المخالفين للإجراءات الطبية والاحترازية، في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأكد أن مرور اللجان ليس مرور الكرام، فأعينهم على كل شيء، "عنينا مش بتسيب كبيرة أو صغيرة في الظرف اللي إحنا فيه"، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي.

وأضاف "قاسم"، أنه أثناء مروره مع مديري الإدارات في مناطق بالحي للاطمئنان على سُبل تنفيذ الإجراءات الوقائية، لاحظ وجود عددًا كثيرًا من المواطنين يسيرون بخطى متسارعة، فأوضح أنه شّك في الأمر وتوجه على الفور للمكان، فوجد صاحب "قهوة" رغم غلق أبواب المحل، إلا أن هناك مواطنين بداخله يتناولون الشيشة، وبعض المشاريب، فتم مصادرة الأدوات، وتم تشميع المقهى وتغريم صاحب المقهى وتحرير محضر.

وأكد رئيس حي الضواحي في بورسعيد، أنه تم غلق مقهى أخرى كان يجلس بها مواطنين يتناولون الشيشة والمشروبات بالمخالفة للقانون، "لقيت صاحب القهوة قافلها نص قفلة.. وناس جوه بتستخدم الشيشة والمشاريب، ناس معندهاش مسئولية ويقول أنا فاتح عشان بأكل عيش".