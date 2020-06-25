ضبط أكثر من 28 ألف قطعة من مكونات النرجيلة ومستلزمات المقاهى داخل مصنع بدون ترخيص بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والتصدى لكافة صور الغش التجارى.. فقد تمكنت وحدة مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع النرجيلة - كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية) مُستخدماً خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (أكثر من 28 ألف قطعة من مكونات "النرجيلة ومستلزمات المقاهى" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها - 15 ماكينة "خراطة، مثقاب، مكبس، تلميع" - 4 إسطوانة غاز كبيرة الحجم)، وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.