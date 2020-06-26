التعليم العالي: مد أعمال التنسيق لمحاولتي أغسطس وسبتمبر بامتحان "سات"

رد الدكتور محمد الطيب، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على شكاوى أولياء الأمور وطلاب الدبلومة الأمريكية "السات"، قائلًا: "هناك استثناء تاريخي لم يحدث مسبقًا في التنسيق المصري بمد أعمال التنسيق لانتظار محاولتي أغسطس وسبتمبر لامتحان السات".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن وزارة التربية والتعليم هي المسؤول عن اعتماد الشهادة الدولية ونتيجتها، وهي من تحدد معادلتها للثانوية العامة ثم عرضها على المجلس الأعلى للجامعة، والدبلومة الأمريكية تعتمد على الجهة الدولية لهذه الشهادة.

وأوضح أنه يوجد تنسيق كبير بين وزارتي التعليم العالي، والتربية والتعليم، وواصل: "هناك ضوابط كثيرة تم استثنائها في ظل الظرف.. وتم مد العمل في مكاتب التنسيق حتى انتهاء العمل في محاولتي أغسطس وسبتمبر".