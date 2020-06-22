برلماني: توقعات بزيادة إنتاج قطاع الاتصالات بنسبة 26% رغم آثار كورونا

قال النائب أحمد فرغلي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قطاع الاتصالات من القطاعات الواعدة خلال الفترة المقبلة باعتباره من الناجين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، خصوصا أنه من المتوقع زيادة إنتاج القطاع بنسبة 26%.

وأضاف فرغلي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن خلال العام المالي المقبل سيتم تنفيذ عدد من المشرعات الهامة، أبرزها إنشاء منصة عدالة مصر الرقمية ومنظومة إنفاذ القانون وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية وإعداد منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونية، علاوة على تخصيص مبلغ بنحو 100 مليار جنيه لأرشفة الوثائق تمهيدا للانتقال للعاصمة الجديدة بمبلغ 100 مليون جنيه.