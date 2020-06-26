وزير التضامن: تواصلنا مع "الاتصالات" لإصلاح عطل موقع الوزارة

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، وقوع مشكلة فنية في الاستعلام عن الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بسبب دخول عدد كبير من المواطنين بوقت واحد لاستعلام ما أدى إلى بطء في الخدمة.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الوزارة تواصلت مع وزارة الاتصالات وتعمل حاليا على حل المشكلة، وتظل الخدمة تعمل بشكل بطيء لحين عودتها بكامل طاقتها، صباح الغد، موضحة أنه يتم الاستعلام حاليا من خلال الرقم القومي واسم والدة الشخص، ومن خلال متابعة تلك الإجراءات يعلم مكان استلام المرتب ومدى الزيادة: "علشان المواطن مياخدش وقت في البريد ويحصل تكدس".

وأكدت أنه وبالنسبة لموسم الحج هذا العام، فقد تقدم 31 ألف متقدم للحج في هذا العام، وكان هناك تفاوض مع الفنادق للحجز سلفا، بينما لم يتم الاتفاق على أي إجراء، مشيرة إلى أن الوزارة ستحفظ حق الـ31 ألف متقدم، وسيتم زيادتهم خلال العام المقبل ولكن لهم أحقية الحجز وترحيل تقديمهم لـ2021.