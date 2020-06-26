استعدادات الفنادق والمنشآت السياحية بمطروح لعودة النشاط

فى الوقت الذى توقفت فيه السياحة الخارجية والداخلية عن مصر كلها خلال الفترة الماضية فى ظل جائحة كورونا التى تواجه العالم، تستعد مطروح والمنشآت السياحية بها لعودة استئناف السياحة مرة أخرى، اليوم، وتشغيل الفنادق بنسبة 25%.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استقبل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مساء الخميس، خلال زيارته لمحافظة مطروح لتفقد عدد من المنشآت الفندقية والأماكن الأثرية، اليوم الجمعة.

وتنشر "الوطن" استعدادات الساعات الأخيرة قبل استئناف الفنادق والمنشآت السياحية بمطروح التشغيل..

- تعقيم جميع المنشآت السياحية من الخارج والداخل.

- تخصيص غرف للعزل داخل المنشآت السياحية فى مطروح حالة الاشتباه فى الإصابة بـ كورونا.

- وجود طبيب فى المنشآة السياحية فى عيادة لمتابعة الإجراءات الصحية للظروف الطارئة.

- زيادة الأوقية ومواد مكافحة العدوى فى المنشآت السياحية فى مطروح.

- وجود مسح حراري أمام بوابات المنشآت السياحية بمطروح لفحص الجميع.

- زيادة النظافة والمطهرات والتركيز على نظافة المنشآت السياحية من الخارج والغرف والحمامات على مدار الساعة.

- التواصل مع المستشفيات وغرفة عمليات المحافظة ووزارة السياحة حالة الاشتباه فى أى إصابة بكورونا.

- التزام جميع المترددين على المنشآت السياحية بارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعى داخل الفنادق.