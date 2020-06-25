ضبط أحد العناصر الإجرامية بمطروح بحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة متخذاً من دائرة قسم شرطة الحمام مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أمكن ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الحمام وبحوزته (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (840 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.