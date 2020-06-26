الغرفة التجارية: 5 ملايين عامل في مهنة الفراشة "مش لاقيين شغل"

قال محمد فوزي أحمد، رئيس شعبة الفراشة بالغرفة التجارية، إن هناك ما يقرب من 5 ملايين عامل يعتمدون بشكل أساسي وغير أساسي في تلك المهنة، وأغلب أصحاب محال تلك الأعمال لا يعملون حتى من قبل بدء جائحة فيروس كورونا: "شهر واحد واتنين بيكون الشغل مش كبير".

وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن طبيعة شغل تلك المهنة تعتمد على التجمعات، ويجب إعادة تلك المهنة وإلزام العاملين فيها بالإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة، موضحا أن أغلب العاملين في تلك المهنة قاموا ببيع بعض متعلقاتهم حتى يستطيعوا الصرف على أشخاصهم وأسرتهم: "الناس تعبت".

وأكد أن الكثير من العاملين بتلك الصنعة يأملون في فتح العمل بنسبة 25% كما تم السماح بها في عدد من المهن المختلفة الأخرى، والتي سيتلزم بها العاملون في تلك المهنة ويطبقونها بحذافيرها.