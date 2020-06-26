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بالصور.. الأوقاف تواصل تعقيم المساجد قبل ساعات من عودة صلاة الجماعة

وضعت الوزارة علامات تباعد بين المصلين وأكدت ضرورة ارتداء الكمامة

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
10:56 ص | الجمعة 26 يونيو 2020
عمليات التعقيم بمسجد محمد علي

عمليات التعقيم بمسجد محمد علي

واصلت وزارة الأوقاف، صباح اليوم الجمعة، عمليات التعقيم للمساجد على مستوى الجمهورية، قبل ساعات من عودة صلاة الجماعة بالمساجد.

وتوقفت صلاة الجماعة والجمعة يوم السبت 21 مارس الماضي، بعد صدور قرار رسمي بغلق المساجد وتعليق الجماعات في ظل تفشي وباء كورونا. 

وأعادت الأوقاف المساجد لصلاة الجماعات دون صلاة الجمعة، حيث يتم الفتح التدريجي بالمحافظات.

ووضعت الأوقاف علامات تباعد بين المصلين، كما أكدت ضرورة ارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي وعدم المعانقة أو المصافحة. 

ونشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي صورا لعمليات التعقيم بمسجد محمد علي ومساجد آخرى. 